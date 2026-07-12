Margot Erkner live on tour

Schock-Metaller Marilyn Manson wollte eine erneute Klage gegen sich abweisen lassen — und ist damit gescheitert.

Die Anwälte von Marilyn Manson haben immer noch gut zu tun. Anfang des Jahres konnte seine einstige Assistentin Ashley Walters dank eines neuen Gesetzes in Kalifornien den Schock-Metaller erneut wegen sexueller Nötigung verklagen, nachdem ihre ursprüngliche Klage abgewiesen worden war. Diese Zivilklage wollte der Musiker, welcher mit bürgerlichem Namen Brian Warner heißt, nun abweisen lassen. Jedoch hat ein Richter in Kalifornien am Freitag, den 5. Juni 2026 den zugehörigen Antrag abgelehnt. Nicht so einfach Walters hatte ihr Klage initial 2021 vorgebracht. Darin warf sie Marilyn Manson sexuelle Übergriffe, sexuelle Belästigung, sexuelle Nötigung, die Zufügung seelischen Leids sowie Verstöße gegen weitere…