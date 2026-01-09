Maria Basel live on tour

‘Spinal Tap’-Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele sind tot. Offenbar ist das Ehepaar einem Mord zum Opfer gefallen.
Der 78-jährige Kult-Regisseur Rob Reiner und seine acht Jahre jüngere Ehefrau wurden am Sonntag, dem 14. Dezember tot in ihrem Haus in Brentwood, Kalifornien, aufgefunden. Beide wiesen Schnittverletzungen auf, die laut Polizeiquellen gegenüber TMZ typisch für Messerstiche sind. Es gab keine Anzeichen für einen Einbruch. Mehreren Quellen zufolge soll Tochter Romy ihre Eltern gefunden haben. Morduntersuchung Ein Sprecher der Familie bestätigte den Tod der Reiners und erklärte in einer Stellungnahme: „Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt. Wir sind untröstlich über diesen plötzlichen Verlust und bitten in dieser unvorstellbar schweren Zeit um Wahrung…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.