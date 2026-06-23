Maria BC live on tour

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Ted Aguilar kann neue Metal-Bands nicht unterscheiden
Ted Aguilar mit Death Angel beim Summer Breeze 2022
Ted Aguilar von Death Angel bewundert neue Instrumentalisten zum einen, zum anderen kann er moderne Arbeitsweisen nicht nachvollziehen.
Death Angel-Gitarrist Ted Aguilar hat sich darüber ausgelassen, was er an neueren Bands aus dem Metal-Bereich nicht so gut verknusen kann. In einem aktuellen Interview mit Pipeman verrät der 53-Jährige, dass die jeweiligen Gruppen auf der einen Seite für sein Empfinden alle gleich klingen. Auf der anderen Seite verwundern und irritieren ihn die technischen Fähigkeiten der Musiker. Individualisten "Was mich am heutigen Metal stört – und das ist nur meine persönliche Meinung, ohne die Bands schlechtmachen zu wollen –, ist, dass ich sie nicht voneinander unterscheiden kann", holt Ted Auilar aus. "Im heutigen Metal gibt es unglaublich gute Musiker. Meine…
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