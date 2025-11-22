Mariybu live on tour

Limp Bizkit trauern um ihren Bassisten Sam Rivers. Fred Durst erinnert sich in einer emotionalen Videobotschaft an die gemeinsamen Jahre.
Am Samstag, dem 18. Oktober verstarb Sam Rivers im Alter von nur 48 Jahren. Der Bassist gründete gemeinsam mit seinem Cousin und Schlagzeuger John Otto sowie Sänger Fred Durst 1994 Limp Bizkit. Während die Umstände seines Todes nach wie vor unbekannt sind, hat Fred Durst ein achtminütiges Video gepostet, in dem er sich an das Kennenlernen und die vielen gemeinsamen Jahre erinnert. Magie und Dankbarkeit „Sam Rivers, die Legende. Wirklich. So ein begabter, unglaublich süßer und wundervoller Mensch“, beginnt der Limp Bizkit-Frontmann voller Hochachtung. Eine grobe Idee für eine Band im Kopf besuchte Fred Durst in den Neunzigern eine Bar…
