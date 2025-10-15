Mark Forster live on tour

Gitarristin Thalìa Bellazecca und Schlagzeuger André Hilgers von Primal Fear stellen sich im Video-Interview vor.
Umbruch bei Primal Fear: Auf dem neuen Album DOMINATION (erscheint am 5.9.2025) sind erstmals zwei neue Mitglieder zu hören! Auf der Bühne haben sich die deutschen Power Metal-Heroen schon mit Gitarristin Thalìa Bellazecca und Schlagzeuger André Hilgers gezeigt. Wir haben auf dem Rockharz Open Air die Chance ergriffen, und die beiden neuen Band-Mitglieder zur persönlichen Vorstellungsrunde gebeten – unterstützt von Sänger Ralf Scheepers verraten Thalìa Bellazecca und André Hilgers ihre Lieblingsfilme, liebsten Primal Fear-Songs und persönlichen Urängste …! Alles zum neuen Album DOMINATION erfahrt ihr im ausführlichen Interview in der aktuellen September-Ausgabe des METAL HAMMER – jetzt im Handel und…
