Maro live on tour

In der Novemberausgabe feiern wir ausführlich 50 Jahre Iron Maiden. Dazu weitere Interviews, ein Hardcore-Special und vieles mehr.

Ihr bekommt METAL HAMMER 11/2025 ab dem 17.10.2025 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Iron Maiden Das vor wenigen Tagen veröffentlichte Fotobuch ‘Infinite Dreams’ lädt dazu ein, die 50-jährige Geschichte von Iron Maiden anhand von Bildern Revue passieren zu lassen. Chefredakteur Sebastian Kessler traf sich mit den Gitarristen Dave Murray und Adrian Smith zum persönlichen Gespräch, während Frank Thießies mit Buchkurator Ben Smallwood auf Tuchfühlung gegangen ist. Gekrönt wird das umfangreiche, von Einblicken ins Buch begleitete Feature von einer exklusiven Tribute-CD. Sabaton Im Vieraugengespräch befragte Katrin Riedl Sabaton-Sänger…