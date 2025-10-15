Mary Middlefield live on tour

Sepultura sind momentan auf ausgedehnter Abschiedstournee. Mittendrin hatte die Band offenbar Zeit, an neuen Songs zu arbeiten.
2023 haben Sepultura das Ende der Band verkündet - jedoch nicht, ohne den Abschied gebührend zu feiern. Seit Anfang 2024 befindet sich die Groove Metal-Institution daher bereits auf Abschiedstournee, die bis 2026 andauern soll. Gitarrist Andreas Kisser verriet vergangen November, dass „jede Show seit Beginn der Tour“ aufgezeichnet werde, woraus am Ende ein Live-Album entstehen soll. Eigentlich ein schöner Abschluss. Spontan Nun scheinen Selputura ihr kreatives Pulver jedoch noch nicht vollends verschossen zu haben. In einem Interview beim Mystic Festival in Polen ließ Andreas Kisser quasi eine Bombe platzen. „Wir haben vier neue Songs und wollen nächstes Jahr eine EP…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.