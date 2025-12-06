Mattiu live on tour

Mötley Crüe-Bassist Nikki Sixx erklärt, warum er es jetzt und in Zukunft ruhiger angehen und nicht mehr so viel auf Tour sein will.
In mehr als vier Jahrzehnten sind Mötley Crüe um die ganze Welt getourt und haben das Motto „Sex, Drugs & Rock’n’Roll“ umfassend ausgelebt. Irgendwann wird aber jeder Mensch älter und (meist) ruhiger und schlauer. Trotz seines exzessiven Lebensstils in der Vergangenheit erfreut sich Bassist Nikki Sixx bester Gesundheit, wie er erst im Juli verkündete. Dennoch will es der 66-Jährige bedeutend ruhiger angehen. Präsent sein Der Musiker lebt zusammen mit seiner Ehefrau Courtney und der gemeinsamen sechsjährigen Tochter in Wyoming. „Bitte missversteht meine Hingabe und Leidenschaft, mehr Zeit mit meinen fünf wundervollen Kindern und meiner Enkelin zu verbringen, nicht als etwas…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.