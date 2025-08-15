Max McNown live on tour

Ein Rückblick auf das von Kontroversen gespickte Leben von Gaahl anlässlich seines 50. Geburtstags.
Vor exakt 50 Jahren kam Kristian Eivind Espedal im beschaulichen Örtchen Sunnfjord in Norwegen zur Welt. Mit 18 Jahren tauchte er in die Black Metal-Welt ein, die Anfang der Neunziger in Norwegen auf ihrem Zenit war. Schnell machte er sich als Gaahl einen Namen und wurde später unter anderem als langjähriger Sänger von Gorgoroth bekannt. Die zahlreichen Kontroversen, Skandale und Prozesse, die sich um ihn ranken, überschatten sein musikalisches Vermächtnis stark. Beide Seiten seines bisherigen Lebens wollen wir anlässlich seines Geburtstags aufrollen und beleuchten. Gaahl in seinen Black Metal-Kinderschuhen Seine erste Band gründete Gaahl 1993. Sie trägt den Namen Trelldom…
