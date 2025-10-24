Mayhem live on tour

Nach ordentlichem Hype im Netz haben Amy Lee, Courtney LaPlante und Poppy ihre Song-Kollaboration veröffentlicht.
Das Internet und die Sozialen Netzwerke liefen jüngst heiß ob der Ankündigung dieser hochkarätigen Zusammenarbeit. Nun legen Evanescence-Chefin Amy Lee, Spiritbox-Sängerin Courtney LaPlante und die Solokünstlerin Poppy ihren Kollaborations-Track vor -- über die Plattenfirma Sumerian Records. Das gute Stück, in dem sich die drei markanten weiblichen Stimmen vereinen, hört auf den Namen ‘End Of You’ -- das zugehörige, aufwändig inszenierte Musikvideo haben die Musikerinnen gleich mitgeliefert. Typisch für Songs von Amy Lee (welche hier gefühlt rund die Hälfte der Vocals alleine stemmt) dreht sich das Lied um eine Beziehung. Die unmissverständliche Botschaft zum Ende des düsteren Refrains lautet: "coz the…
