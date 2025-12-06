Megan Moroney live on tour

Vor zehn Jahren verstarb Phil "Philthy Animal" Taylor. Anlässlich seines Todestags blicken wir heute zurück.
Am 11. November 2015 verstarb Philip John Taylor - besser bekannt als „Philthy Animal“ - im Alter von 61 Jahren in London. Zehn Jahre später erinnern wir uns an einen Schlagzeuger, der Musikgeschichte schrieb und sich nie unterkriegen ließ. Geboren am 21. September 1954 in England, begann Phil Taylor auf Anraten seines Vaters mit dem Schlagzeugspiel. 1973 lernte er Lemmy Kilmister kennen - eine Begegnung, die sein Leben verändern sollte. Als Lucas Fox bei Motörhead ausstieg, sprang Taylor ein. Lemmy sagte später: „Mit Fox hat es nicht gepasst und Taylor hatte ein Auto, um uns zum Studio und zurück zu…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.