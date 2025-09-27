Mélanie Pain live on tour

Nine Inch Nails haben den musikalischen Kurzfilm zu ihrer aktuellen Single ‘As Alive As You Need Me To Be’ veröffentlicht.
Nine Inch Nails legen das Musikvideo für ihren ersten Song aus ihrem Soundtrack zu ‘Tron: Ares’ vor. Den Clip zu ‘As Alive As You Need Me To Be’ gibt es unten zu sehen. Der Song stellt die erste neue Musik von Trent Reznor und Atticus Ross seit fünf Jahren dar. Regie beim von Ryan Hahn produzierten Video führte Maxime Quoilin. Der Blockbuster kommt am 9. Oktober 2025 in die deutschen Kinos. Spektakulärer Kinoherbst Reznor und Ross sind keinen unbeschriebenen Blätter, was Musik für Filme angeht. Der Nine Inch Nails-Mastermind und sein Kollaborationspartner haben unter ihren eigenen Namen schon den Score…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.