Michael Schulte live on tour

Nach Ozzy Osbournes Abschiedskonzert berichtete Tom Morello von 190 Millionen Dollar Spenden. Nun streitet Sharon Osbourne diese Zahl ab.

Kurz nach dem "Back To The Beginning"-Abschiedskonzert von Ozzy Osbourne und Black Sabbath verfasste Tom Morello einen (seither abgeänderten) Post, in dem es begeistert hieß, dass bei dem Konzert circa 190 Millionen Dollar gesammelt wurden, die alle an "Häuser und Krankenhäuser für Kinder gespendet" würden. Metal Sucks rechneten aus, dass allein durch die Streams circa 150 Millionen Dollar zusammengekommen sein müssten. Und auch Billboard hatte Ozzys letztes Konzert als das "erfolgreichste Benefizkonzert aller Zeiten" bezeichnet. In einem Interview mit Pollstar, das am 17. Juli, nur wenige Tage vor Ozzys Tod, geführt wurde, streitet Sharon Osbourne diese Zahlen jedoch ab, wie jetzt veröffentlicht…