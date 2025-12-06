Mighty Oaks live on tour

Prong haben kommendes Jahr einiges vor. Die Groove-Metaller wollen nicht nur ein Album veröffentlichen, sondern gleich zwei.
Seit der Gründung 1986 haben Prong eine von Besetzungswechseln geprägte Geschichte durchlaufen. Die einzige Konstante ist bis heute Sänger und Gitarrist Tommy Victor. Kommendes Jahr begeht die New Yorker Groove-Metal-Institution allen Widrigkeiten zum Trotz 40. Jubiläum, und das wird gefeiert. Eine Feier jagt die nächste Als Prong kürzlich beim Aftershock Festival zu Gast waren, hat Tommy Victor mit Rock News Weekly über die Pläne für das Jubiläumsjahr gesprochen. Ihm zufolge sei bereits ein Live-Album fertiggestellt. „Es heißt LIVE AND UNCLEANSED und es erscheint ungefähr Ende Februar. Es ist von unserer letzten Tour. Wir haben aus einer Auswahl von 14 verschiedenen…
