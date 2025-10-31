Miles Kane live on tour

Mikkey Dee hat ein paar lebhafte Erinnerungen an den klaren Kopf von Motörhead-Legende Lemmy Kilmister wachgerufen.
Es ist bekannt, dass Lemmy Kilmister ein schrulliger, integrer und auch störrischer Typ war. Davon weiß auch der aktuelle Scorpions- und ehemalige Motörhead-Schlagzeuger Mikkey ein Lied zu singen. Im Interview bei Get On The Bus sollte sich der Schwede mal wieder an seine Zeit mit dem Ende 2015 verstorbenen Bassisten erinnern. Dabei fügte der Trommler der Persönlichkeit einen weiteren Aspekt hinzu. Das Wesentliche im Blick "Lemmy war wahrscheinlich der intelligenteste Kerl, den ich kannte", urteilt Mikkey. "Ich würde ihn als meinen Vater, Großvater, jüngeren Bruder und sogar manchmal als meine jüngere Schwester beschreiben. Es war so einfach mit ihm umzugehen,…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.