Mine live on tour

Iotunn kommen im April 2026 zusammen mit In Vain und Nephylim für einige Konzerte in die DACH-Region.

METAL HAMMER präsentiert: Iotunn + In Vain + Nephylim - Tour 2026 08.04. Aschaffenburg, Colos-Saal 10.04. Dortmund, Junkyard 16.04. CH-Aarau, Kiff 17.04. München, Backstage Club 20.04. A-Wien, Viper Room 23.04. Hamburg, Bambi Galore Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets.