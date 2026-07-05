Moon Shot live on tour

Benedictions derzeitiger Ersatzsänger hatte kürzlich Probleme am Flughafen. Verantwortlich dafür seien sein Aussehen und METAL HAMMER.
Da sich Dave Ingram wegen fortschreitender Arthritis und den damit verbundenen Schmerzen nicht mehr dazu in der Lage sieht, seine Rolle als Sänger bei Benediction zu erfüllen, trat er vor Kurzem zurück. Solange kein dauerhafter Nachfolger gefunden ist, helfen bei den anstehenden Auftritten befreundete Musiker aus. Aktuell hat Oscar Rilo (Dark Embrace) den Aushilfsposten inne. Unangenehm Nach einem Auftritt im niedersächsischen Vechta wollte Rilo am 17. Mai eigentlich entspannt in die Heimat fliegen. Doch die Heimreise entpuppte sich als Horror-Trip für den Spanier. Einen Tag vor dem Abflug war seine komplette Reservierung ohne jegliche Benachrichtigung gestrichen, obwohl alles vollständig bezahlt…
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