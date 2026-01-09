Moonkid live on tour

Das Inferno Festival 2026 findet wieder wie gewohnt in Oslo statt. Weitere Bands wurden bekanntgegeben.
Inferno Festival Datum 02.04. bis 05.04.2026 Veranstaltungsort Das Inferno Festival 2026 wird in Oslo in den Locations Rockefeller, John Dee (beide im gleichen Gebäude) und Kniven Bar (Møllergata 32, 0179 Oslo; Einlass ab 20 Jahren, Passkontrolle!) stattfinden. Adresse: Torggata 16 NO-0181 Oslo www.rockefeller.no Preise & Tickets Tickets ab ca. 314 Euro findet ihr hier. Bands Alle Acts in alphabetischer Reihenfolge: 1914 Abhorration Angell Arachno Auðn Automaton Bizarrekult Blodknoke Carnivore A.D. Cavern Deep Cult Of Luna Darvaza Deicide Der Weg einer Freiheit Enslaved Feversea Firespawn Forsmán Funeral Gaddavír Gloombound Groza Hermit Dreams Hevn III Hierophant Homselvareg Hulder Incantation Kanonenfieber…
