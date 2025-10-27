Mord Fuzztang live on tour

Am heutigen Sonntag erreichen uns unschöne und traurige Neuigkeiten: Limp Bizkit-Bassist Sam Rivers ist aus dem Leben geschieden.
Limp Bizkit trauern um ihren Bassisten Sam Rivers. Wie die Nu Metal-Formation mitteilt, ist ihr Band-Kollege verstorben — und zwar im Alter von lediglich 48 Jahren. Eine Todesursache nannten Frontmann Fred Durst, Gitarrist Wes Borland, Drummer John Otto und DJ Lethal nicht. Einmaliger Mensch "Heute haben wir unseren Bruder verloren. Unseren Band-Kollegen. Unseren Herzschlag", beginnt das zugehörige Statement. "Sam Rivers war nicht nur unser Bassist — er ware pure Magie. Der Puls unter jedem Song, die Ruhe im Chaos, die Seele im Sound. Von der ersten Note an, die wir zusammen gespielt haben, hat Sam ein Licht und einen Rhythmus…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.