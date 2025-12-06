Moving Targets live on tour

In einem Interview mit Brasiliens 89 Rádio Rock sprach Wolfgang Van Halen über sein neues Mammoth-Album THE END.

In einem Interview, das Wolfgang Van Halen mit dem brasilianischen Radiosender 89 Rádio Rock führte, sprach er über das neue Album seines Musikprojektes Mammoth, THE END. In diesem Kontext kam er auch darauf zu sprechen, was das Album für ihn in der Hinsicht auf seine Identität als Künstler bedeutet. Das vollständige Interview gibt es unten. Selbstfindung Wolfgang Van Halen sagte: „Das Album repräsentiert für mich, dass ich einen Zustand erreicht habe, in dem ich selbstbewusster bin und mich wohler fühle bezüglich meiner künstlerischen Identität. Ich fange jetzt erst an, mich endlich wohlzufühlen mit dem, was ich tue. Ja, ich glaube,…