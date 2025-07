Múm live on tour

Shadow Of Intent

6 / 7

Deathcore

Shadow Of ­Intent scheren sich schon länger nicht mehr darum, wie „rei­ner“ Death­core zu klingen hat. Was auf MELAN­CHOLY (2019) seinen Anfang nahm und mit ELEGY (2022) deutlich an Form gewann, wird auf IMPERIUM DELIRIUM kon­sequent weitergedacht: ein Sound, der Deathcore nicht ablegt, aber sich vermehrt hörbar in Richtung sympho­nischer Death Metal bewegt – düsterer, […]