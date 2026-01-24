Nadja Benaissa live on tour

Toggle menu

Kingdom Come: Vergebliche Versuche, James Kottak zu helfen
James Kottak beim Scorpions-Konzert am 11.11.2015 im Mediolanum Forum in Mailand
Kingdom Come-Gitarrist Rick Steier erinnert sich an die letzten Jahre mit dem 2024 verstorbenen Schlagzeuger James Kottak.
James Kottak war vor allem als Schlagzeuger der Scorpions bekannt. Er trommelte jedoch auch bei den US-Hard-Rockern Kingdom Come, die er 1987 mitbegründete. Einer seiner langjährigen Weggefährten ist Gitarrist Rick Steier, der jüngst bei The Hair Metal Guru zu Gast war und über die turbulente Zeit mit dem Drummer berichtet. Alles versucht Kingdome Come lösten sich 2016 auf, begingen jedoch schon zwei Jahre später ihre Reunion. 2022 trat die Band beim Sweden Rock Festival auf, was als der „größte Patzer“ der Veranstaltung in die Annalen einging. Darauf angesprochen erzählt Steier: „James trank die ganze Zeit, und wir haben versucht… Bei…
