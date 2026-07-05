Napa live on tour

Für die Arbeit an seiner Biografie konnte Testament-Sänger Chuck Billy unter anderem Rob Halford und Randy Blythe gewinnen.

In wenigen Monaten erscheint die Biografie von Testament-Frontmann Chuck Billy ‘Holding My Breath: The Two Testaments Of Chuck Billy’. Dafür hat sich der Musiker prominente Unterstützung gesucht, unter anderem schreiben Rob Halford (Judas Priest) und Randy Blythe (Lamb Of God) ein Vor- und Nachwort. Wie Billy nun erklärte, habe die Kontaktaufnahme zu den beiden einige Überwindung gekostet. Eine Ablehnung wollte er nicht in Kauf nehmen. Die Zwei Leben des Chuck Billy „Ich musste mich echt überwinden, denn man fragt ja gern, will aber keine Absage bekommen. Es braucht einen Moment, bis man den Mut hat, zu sagen: 'Okay, ich bin…