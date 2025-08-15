Nashville Live live on tour

30 Lenze ist es her, dass Foo Fighters ihr Debütwerk auf die Märkte dieser Welt brachten. Dieses Jubiläum will gewiss zelebriert werden.

Dass es zuletzt eher uncoole Neuigkeiten aus dem Lager der Foo Fighters gab (Drummer Josh Freese musste gehen, Dave Grohl wurde Vater außerhalb seiner Ehe), ändert nichts daran, dass die Gruppe dieses Jahr das 30. Jubiläum ihres Band-betitelten Debütalbums feiert. Zu diesem Anlass veröffentlichen die Alternative-Rocker nun das neue Lied ‘Todays’s Song’ (Lyric-Video siehe unten). Außerdem richtet Bandboss Dave Grohl eine emotionale Botschaft an die Fans. Das zugehörige Artwork hat übrigens Grohls Tochter Harper designt. Für immer für Taylor "Im Lauf der Jahre haben wir Momente unbändiger Freude erlebt – und Momente tiefster Trauer", beginnt die persönliche Nachricht Dave Grohl…