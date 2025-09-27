Negative Blast live on tour

Milo Silvestro singt seit fast zweieinhalb Jahren bei Fear Factory. Nun resümiert Burton C. Bells Nachfolger diese Zeit.
Nachdem die On-Off-Beziehung von Burton C. Bell und Fear Factory (vornehmlich Gitarrist Dino Cazares) 2020 ihr jähes Ende gefunden hatte, übernahm Milo Silvestro das Mikrofon. Für den gebürtigen Italiener ist dieser Umstand offenbar nach wie vor zuweilen unwirklich, obwohl seine offizielle Vorstellung bereits im Februar 2023 stattfand. Perfektionismus Im Interview mit der Mike James Rock Show lässt er die letzten zweieinhalb Jahre Revue passieren und erklärt: „Ich bin wirklich dankbar für alle Fans, die die neue Besetzung von Fear Factory mit offenen Armen empfangen, denn das ist wirklich keine leichte Sache… Es ist ein wirklich großes Erbe und wir versuchen, es…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.