Neptunian Maximalism live on tour

Diesmal lassen wir den US-amerikanischen Gitarristen, Sänger und Schlagzeuger Zartan zu Wort kommen, dessen neue Band Cold Slither auf der Animationsserie ‘G.I. Joe: A Real American Hero’ basiert.
Das komplette Zocker-Rocker-Interview mit Zartan alias Gus Rios von Cold Slither findet ihr in der METAL HAMMER-Augustausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen? Zartan: Ich bin alt genug, mich daran zu erinnern, wie ich eine Atari-Konsole bekam. Das war ein glorioser Moment! MH: Wie umfangreich ist deine Spielesammlung? Z: Nicht sonderlich groß. Ich verstehe mich tatsächlich eher als Spielzeugsammler. MH: Dein Lieblingsspiel aller Zeiten? Was macht es für dich so besonders? Z: Ich liebe es, all die klassischen…
