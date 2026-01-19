Nie und Nimmer live on tour

Beyond The Black haben mit BREAK THE SILENCE ein Werk veröffentlicht, das sich auf verschiedenen Ebenen mit Kommunikation beschäftigt.
Das komplette Interview mit Beyond The Black findet ihr in der METAL HAMMER-Januarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Der Großteil der Songs auf BREAK THE SILENCE ist weiterhin auf Englisch gehalten; auch der Song ‘The Art Of Being Alone’, der zusammen mit Chris Harms von Lord Of The Lost entstand. Dieser öffnet wieder eine neue Ebene und beschäftigt sich mit der nach innen gerichteten Kommunikation: Wie gehe ich mit mir selbst um, wenn ich ganz allein mit meinen Gedanken bin? „Ich glaube, viele Menschen haben Probleme…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.