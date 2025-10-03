Night Court live on tour

Die Studioarbeit für das neue Album von Dimmu Borgir ist anscheinend abgeschlossen. Das vermeldet zumindest Produzent Fredrik Nordström.
Ende letzten Jahres gaben Dimmu Borgir bekannt, dass sie an einem neuen Album werkeln. Sehr zu Freude der Fans, schließlich liegt letzte Werk EONIAN inzwischen sieben Jahre zurück. Zwischen den Studioeinheiten nahmen die Symphonic Black-Metaller noch den Festival-Sommer mit. Bei diesjährigen Wacken Open Air erklärte Gitarrist Silenoz gegenüber Paolo Phoenix : „Es ist immer diese Zeit, in der man eigentlich noch ewig an dem Album arbeiten könnte, aber gleichzeitig muss man es eigentlich mal loslassen. Das ist wie wenn man ein Kind hat, das gerade erwachsen wird. Man muss die Platte irgendwann rauslassen, und sobald das geschehen ist, ist sie…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.