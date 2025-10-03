Night Court live on tour

Die Studioarbeit für das neue Album von Dimmu Borgir ist anscheinend abgeschlossen. Das vermeldet zumindest Produzent Fredrik Nordström.

Ende letzten Jahres gaben Dimmu Borgir bekannt, dass sie an einem neuen Album werkeln. Sehr zu Freude der Fans, schließlich liegt letzte Werk EONIAN inzwischen sieben Jahre zurück. Zwischen den Studioeinheiten nahmen die Symphonic Black-Metaller noch den Festival-Sommer mit. Bei diesjährigen Wacken Open Air erklärte Gitarrist Silenoz gegenüber Paolo Phoenix : „Es ist immer diese Zeit, in der man eigentlich noch ewig an dem Album arbeiten könnte, aber gleichzeitig muss man es eigentlich mal loslassen. Das ist wie wenn man ein Kind hat, das gerade erwachsen wird. Man muss die Platte irgendwann rauslassen, und sobald das geschehen ist, ist sie…