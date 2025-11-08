Nothingheads live on tour

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Gaerea, Sabaton sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Agnostic Front ‘Matter Of Life & Death’ Battle Beast ‘Twilight Cabaret’ Beasto Blanco ‘Out Of Darkness’ Bloodbound ‘As Empires Fall’ Bullet ‘Kickstarter’ Despised Icon ‘The Apparition’ Dream Theater ‘Barstool Warrior’ (live) Eradicator ‘Of Ashes And Sand’ (live) Gaerea ‘Hellbound’ Kaunis Kuolematon ‘Merta’ Mason Hill ‘Remember’ Mezzrow ‘In Shadows Deep’ Møl ‘Garland’ Persefone ‘Living Waves’ (live) Sabaton ‘I, Emperor’ Sirenia ‘Nightside Den’ Soulbound ‘Chaos & Amen’ Steve Morse Band ‘Texus’ (feat. Eric Johnson) Sum Of R ‘Beer Cans In A Bottomless Pit’ Vlad In Tears ‘Hide’ Your Inland Empire ‘Grinding’ Zu ‘Golgotha’ --- Bestens informiert…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.