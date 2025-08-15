NXDIA live on tour

AC/DC spielen am Montag die nächste Show ihrer Tournee im Olympiastadion in Berlin. Alles, was man wissen muss, haben wir hier zusammengefasst.
Am Montag (30.06.2025) werden AC/DC ihr Konzert der "Power Up Tour 2025" im Olympiastadion in Berlin spielen. Einlass ist voraussichtlich um 16 Uhr. Beginn: ca. 18 Uhr Adresse: Olympischer Platz 3, 14053 Berlin Support und Stagestimes Wie bereits bei den Shows 2024 begleiten The Pretty Reckless als die Tournee. The Pretty Reckless sollen die Bühne ca. um 18:15 Uhr betreten, AC/DC folgen gegen 20 Uhr. Tickets Wenige Tickets sind noch über eventim.de für die AC/DC-Show verfügbar. Sitzplatztickets kosteten dort zuletzt zwischen 124 und 183 Euro. Anfahrt Mit dem Auto Aus Richtung Hamburg/Rostock: • Stadtring Richtung Charlottenburg (A100) • Ausfahrt Kaiserdamm…
