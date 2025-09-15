Of Monsters And Men live on tour

Kiss haben in ihrer langen Karriere schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Bald kommt noch eine dazu – verliehen von Donald Trump.
Kiss sind ein großes Stück Musikgeschichte. Für US-Präsident Donald Trump sind sie offenbar auch ein wichtiger Teil der amerikanischen Geschichte. Während einer Pressekonferenz im Performing Arts Center gab Trump die diesjährigen Preisträger der Kennedy Center-Ehre bekannt. Neben der Usprungsbesetzung von Kiss werden auch die Schauspieler Michael Crawford und Sylvester Stallone sowie Sängerin Gloria Gaynor und Country-Musike George Strait geehrt. Ehre (nur), wem Ehre gebührt Während seiner ersten Amtszeit schenkte Trump dem Kennedy Center scheinbar keine Beachtung und ließ die Ehrenzeremonie oft aus. Im Februar ernannte er sich selbst zum neuen Vorsitzenden, und nun will er die Veranstaltung sogar selbst moderieren.…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.