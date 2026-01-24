Olive Jones live on tour

Die Progressive Metal-Band Haken trennt sich überraschend von Gitarrist Charlie Griffiths und Bassist Conner Green.
Die britischen Progressive-Metaller Haken haben überraschend die Trennung von Charlie Griffiths (Gitarre) und Conner Green (Bass) bekannt gegeben. Die Band offenbarte den Personalwechsel in einem kurzen Statement auf Social Media. Zudem kündigte sie neue Musik für dieses Jahr an. Traurige Neuigkeit Haken informieren: "Mit schweren Herzen geben wir bekannt, dass Charlie Griffiths und Conner Green Haken verlassen müssen. Wir sind unglaublich dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam damit verbracht haben, Musik zu machen, die Welt zu bereisen und Dinge zu erreichen, von denen wir dachten, sie seien unmöglich. Sowohl Charlie als auch Conner sind als Musiker und Individuen unersetzlich…
