Past Self live on tour

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Setlists von Iron Maiden und Megadeth in Hannover
Iron-Maiden-Hannover-2026
Iron Maiden spielten am 02.06. das einzige Deutschland-Stadionkonzert ihrer "Run For Your Lives"-Welttournee 2026.
Am Dienstag (02.06.2026) waren Iron Maiden im Rahmen ihrer „Run For Your Lives“-Welttournee in der Heinz von Heiden Arena in Hannover zu Gast. Special Guest: Megadeth. Wie schon beim Start in den neuen Abschnitt ihrer „Run For Your Lives“-Welttournee am Samstag, den 23. Mai 2026 im Olympic Athletic Center in Athen hat sich die umjubelte Setlist der Konzertreise im Großen und Ganzen so gut wie nicht verändert — eine Nummer im Programm hat das Sextett jedoch ausgetauscht. Und zwar haben Iron Maiden ‘The Clairvoyant’ zugunsten eines anderen Stücks vom 1988er-Album SEVENTH SON OF A SEVENTH SON zur Seite gelegt und…
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