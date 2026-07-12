Past Self live on tour

Iron Maiden spielten am 02.06. das einzige Deutschland-Stadionkonzert ihrer "Run For Your Lives"-Welttournee 2026.
Am Dienstag (02.06.2026) waren Iron Maiden im Rahmen ihrer „Run For Your Lives“-Welttournee in der Heinz von Heiden Arena in Hannover zu Gast. Special Guest: Megadeth. Wie schon beim Start in den neuen Abschnitt ihrer „Run For Your Lives“-Welttournee am Samstag, den 23. Mai 2026 im Olympic Athletic Center in Athen hat sich die umjubelte Setlist der Konzertreise im Großen und Ganzen so gut wie nicht verändert — eine Nummer im Programm hat das Sextett jedoch ausgetauscht. Und zwar haben Iron Maiden ‘The Clairvoyant’ zugunsten eines anderen Stücks vom 1988er-Album SEVENTH SON OF A SEVENTH SON zur Seite gelegt und…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.