Pat Metheny live on tour

Deep Purple spielen zwar weiterhin eifrig Live-Konzerte, doch ein ganz bestimmtes Wehwehchen macht Frontmann Ian Gillan zu schaffen.

Die einzelnen Mitglieder von Deep Purple sind nicht mehr die jüngsten. Frontmann Ian Gillan beispielsweise ist mittlerweile 80 Jahre alt. Insofern dürfte es niemanden verwundern, dass der Classic-Rocker nun in einem aktuellen Interview von einer Alterserscheinung berichtet, die ihn nicht nur vor Herausforderungen stellt, sondern auch in absehbarer Zeit dazu bringen könnte, in Rente zu gehen. Tricks helfen Der Deep Purple-Sänger gab im Gespräch beim Uncut magazine zu Protokoll: "Das ist so ein Ding: Meine Sehkraft beträgt nur 30 Prozent. Das wird nicht besser werden. Es macht das Leben mysteriös. Die schwierigste Sache ist, auf meinem Laptop zu arbeiten. Ich kann auf…