Pat Metheny live on tour

Deep Purple spielen zwar weiterhin eifrig Live-Konzerte, doch ein ganz bestimmtes Wehwehchen macht Frontmann Ian Gillan zu schaffen.
Die einzelnen Mitglieder von Deep Purple sind nicht mehr die jüngsten. Frontmann Ian Gillan beispielsweise ist mittlerweile 80 Jahre alt. Insofern dürfte es niemanden verwundern, dass der Classic-Rocker nun in einem aktuellen Interview von einer Alterserscheinung berichtet, die ihn nicht nur vor Herausforderungen stellt, sondern auch in absehbarer Zeit dazu bringen könnte, in Rente zu gehen. Tricks helfen Der Deep Purple-Sänger gab im Gespräch beim Uncut magazine zu Protokoll: "Das ist so ein Ding: Meine Sehkraft beträgt nur 30 Prozent. Das wird nicht besser werden. Es macht das Leben mysteriös. Die schwierigste Sache ist, auf meinem Laptop zu arbeiten. Ich kann auf…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.