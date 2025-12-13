Paul Simon live on tour

Nach all dem Gegenwind, dem David Draiman zuletzt entgegengeschlagen ist, wollen Disturbed vorerst keine Konzerte mehr spielen.

Wirklich überraschend kommt diese Entscheidung nicht: Nach ihrer jüngsten Konzertreise anlässlich des 25. Jubiläums ihres wegweisenden Debütalbums THE SICKNESS steht Disturbed erst einmal der Sinn nach Ruhe. Nach ihrem vorerst letzten Konzert am 28. Oktober 2025 im OVO Hydro in Glasgow verkündete Frontmann David Draiman, dass sich die Gruppe jetzt eine Auszeit vom Touren nimmt. Streitbare Persönlichkeit Im zugehörigen Social Media-Post bedankte sich der Disturbed-Sänger zunächst bei den Fans sowie allen Beteiligten an der Tournee. Alsdann schrieb er die folgenschwere Sätze: "Ich bin mir nicht sicher, wann wir wieder unterwegs sein werden. Wir brauchen alle eine schöne lange Pause. Ich…