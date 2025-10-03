Peces Raros live on tour

Ein weiterer Report der ermittelnden Polizeibeamten wirft ein neues Licht auf den tödlichen Unfall von Brents Hinds (Ex-Mastodon).
Es liegt ein neuer Polizeibericht zum Unfall vor, bei dem Brent Hinds tödlich verunglückt ist. Wie Atlanta News First berichtet, sind die Beamten inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass der Ex-Mastodon-Gitarrist selbst die Schuld trägt an der Kollision mit der links abbiegenden BMW-Fahrerin. Warum? Weil er offenbar viel zu schnell gefahren ist. Leichtsinnig bis fahrlässig Dem neuen Ermittlungsbericht zufolge, auf den sich Atlanta News First beruft, haben die Polizisten Videoaufnahmen ausgewertet, die den Unfall "eindeutig zeigen". Anhand des Bildmaterials haben die Wachtmeister berechnet, wie schnell Brent Hinds unterwegs war. Demnach sei der Sludge-Progger zwischen 63 und 68 Meilen pro Stunde…
