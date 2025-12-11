Pet Needs live on tour

Enthroned

4.5 / 7

Black Metal

Ganze sechs Jahre mussten Fans auf den Nachfolger zu COLD BLACK SUNS warten, nun meldet sich das eigentlich sehr veröffentlichungsfreudige belgische Trio endlich mit seinem zwölften Album ASHSPAWN zurück. Bahnbrechend Neues findet sich dort allerdings nicht, was auch nicht zu erwarten war. Enthroned haben ihren Stil über die Jahrzehnte hinweg nur wenig variiert, konnten dabei […]