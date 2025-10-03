Toggle menu

Pina Palau live on tour

Alles über Pina Palau

Axl Rose: Guns N’ Roses-Sänger veröffentlicht Comic
Guns N’ Roses-Frontmann Axl Rose am 3. August 2025 beim Formel 1-Grand Prix in Budapest
Guns N’ Roses-Organ Axl Rose hat sich mit einem Comic-Verlag zusammengetan und sich eine Cyberpunk-Geschichte einfallen lassen.
Diverse Musiker und Bands haben schon ein oder mehrere Comics veröffentlicht — darunter Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson (‘The Mandrake Project’) und Slipknot-Organ Corey Taylor (‘The House Of Gold & Bones’ als Ableger des gleichnamigen Stone Sour-Albums). Nun legt kein Geringerer als Axl Rose nach. Der Guns N’ Roses-Frontmann bringt in Zusammenarbeit mit Sumerian Comics die Cyberpunk-Graphic Novel ‘Axl Rose: Appetite For Destruction’ heraus. Grünes Gras, hübsche Mädchen Die Handlung spielt in einer fiktiven Stadt namens — wie kann es anders sein? — Paradise City, wo Menschen und Roboter koexistieren sollen. Der Gunners-Musiker fungiert dabei selbst als Hauptfigur, welche halb Mensch…
