Pippo Pollina live on tour

Sänger Winston McCall hat im Interview bestätigt, dass sich Parkway Drive nächstes Jahr auf neue Musik konzentrieren werden.
Bei Parkway Drive ist dieses Jahr einiges los, und laut Frontmann Winston McCall stehen schon die Pläne für nächstes Jahr. Im Interview mit Hubert Modławski vom polnischen Kanal Pełna Kulturka spricht er über den vollen Terminkalender der Band und darüber, wann es neue Musik geben soll. Lieber in die Oper Auf die Frage, warum nach ‘Sacred’ im Frühjahr keine weiteren Singles gefolgt sind, erklärt McCall: "Das hatten wir eigentlich genau so geplant, und dann kam die Chance mit dem Opernhaus-Konzert und dem Orchester. Das hat unsere gesamte Zeit in Anspruch genommen." Im Juni spielte die Band ein besonderes Konzert im…
