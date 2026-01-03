Piya live on tour

The Pretty Reckless-Sängerin Taylor Momsen sprach in einem Podcast über Depressionen, Suchtprobleme und ihren Umgang damit.
The Pretty Reckless-Sängerin Taylor Momsen war bei einer Folge des "Call Her Daddy"-Podcast zu Gast. Darin sprach sie über den Beginn ihrer Schauspielkarriere mit ‘Gossip Girl’, plötzlichen Ruhm im jungen Alter und dem Beginn ihrer Musikkarriere. Außerdem thematisierte sie die negative Presse, wie es war, nicht ernst genommen zu werden, psychische Probleme und den Umgang mit Trauer. Die Podcast-Folge, moderiert von Alex Cooper, erschien am 5. November. Die ganze Episode gibt es unten zu sehen. Der letzte Tropfen Das Thema Depressionen kam auf, als Cooper nach ihrer Lieblingsband fragte. Momsen bezeichnete The Beatles und Soundgarden als ihre Vorbilder. Sie nannte…
