Pool Kids live on tour

Das Heavy Metal-Label Nuclear Blast hatte am Wochenende mit einem Hacker-Angriff auf seinen YouTube-Channel zu kämpfen.

Hier und da werden Unternehmen immer mal wieder Opfer von Hackern. Jüngst hat es die Plattenfirma Nuclear Blast Records getroffen, der so illustre Gruppen wie The Halo Effect, Paradise Lost, Battle Beast, Bleed From Within oder Benediction unter Vertrag stehen. So sah sich das Label gezwungen, am Wochenende seinen YouTube-Kanal zwischenzeitlich offline zu nehmen, weil irgendwelche Idioten eine Betrugsmache im Hinblick auf die Crypto-Währung Ripple über den Channel laufen ließen. Alles wieder in Butter Herausfand dies ein aufmerksamer Reddit-User, welcher das unten zu sehende Bild postete und die Vermutung äußerte, dass eben der YouTube-Kanal von Nuclear Blast gehackt wurde. Laut…