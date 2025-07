Portland live on tour

Laut Milo Silvestro läuft die Arbeit am neuen Fear Factory-Album hervorragend. Es ist der erste Langspieler, an dem der Sänger mitwirkt.

Als im März die gemeinsame Tournee mit Coal Chamber abgesagt werden musste, hatten Fear Factory beschlossen, die Zeit sinnvoll zu nutzen. So hieß es in einem öffentlichen Statement: „Wir werden uns nun darauf konzentrieren, unser neues Album fertigzustellen. Wir freuen uns darauf, es mit euch allen zu teilen.“ Rexx Ruger von Pod Scum wollte es genauer wissen und hat deshalb bei Milo Silvestro nachgefragt, der 2023 offiziell als Nachfolger von Sänger Burton C. Bell vorgestellt wurde. Ein gutes Team In seiner bisherigen Zeit bei Fear Factory ist Silvestro mit Dino Cazares und der restlichen Truppe „um die Welt getourt“. Die…