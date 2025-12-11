Prismala live on tour

Yungblud ist dafür bekannt, bei seinen Auftritten alles zu geben. Scheinbar fordert dies gerade einen gesundheitlichen Tribut.

Yungblud geht eigentlich gerade richtig durch die Decke. Mit seiner Interpretation von Ozzy Osbournes ‘Changes’ beim „Back To The Beginning“, seinem Album IDOLS und seinem Song ‘Zombie’ ist der Rocker gleich dreimal für einen Grammy nominiert. Fast alle Konzerte des Briten waren im Handumdrehen ausverkauft. Und am 21. November erscheint die EP ONE MORE TIME, die in Zusammenarbeit mit Aerosmith entstanden ist. Zwangspause Nun der Dämpfer für Yungblud-Fans: Für den Rest dieses Jahres muss der Musiker die Füße – oder vielmehr die Stimmbänder – stillhalten. Eigentlich waren noch mehrere Shows in den USA und Lateinamerika geplant, die nun aufgrund gesundheitlicher…