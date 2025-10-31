Profanatica live on tour

Black Sabbath-Legende Geezer Butler verkauft die Bassverstärker, die er bei dem "Back To The Beginning"-Konzert verwendet hat.
Black Sabbath-Bassist Geezer Butler hat sich mit dem Verstärkerhersteller Ashdown Engineering zusammengetan, um die Bassverstärker zu verkaufen, die er in Birmingham bei der "Back To The Beginning"-Show benutzt hat. Ashdown und Butler verkaufen auf der Equipment-Plattform Reverb 15 "Head Of Doom" Amp-Heads, die in Birmingham im Einsatz waren. Jeder Verstärkerkopf ist von Butler handsigniert und bekommt ein Echtheitszertifikat von Ashdown-Geschäftsführer Dan Gooday ausgestellt. Metal-Geschichte Ashdown schreiben: "Das ist eure Chance, den Sound zu besitzen, der den Heavy Metal definiert hat. Zögert nicht, denn was weg ist, ist weg." Weiter heißt es: "Diese Heads sind nicht einfach Verstärker, sie sind lebende Geschichte. Für diejenigen…
