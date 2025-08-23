Protector live on tour

PERSISTENCE OF TIME sollte für Anthrax ein Neuanfang werden. Stattdessen spielten sich mehrere dramatische Szenen ab.
Spätestens nach ihrem Gastauftritt bei der Fernsehserie ‘Eine schrecklich nette Familie’ waren Anthrax und ihr damals aktuellstes Album PERSISTENCE OF TIME in aller Munde. Dass die Monate vor dem Dreh jedoch alles andere als rosig aussahen und Frontmann und Sänger Joey Belladonna gefeuert wurde, spricht für sich. Anlässlich des 35. Jubiläums der Veröffentlichung blicken wir heute zurück und hinter die Kulissen des fünften Anthrax-Albums. Anthrax wollten erwachsen werden Bis zu ihrem vierten Studiowerk AMONG THE LIVING (1986) waren Anthrax vor allem eines: purer Thrash. Dies sollte sich jedoch nun ändern, beschloss die Band einstimmig. Auch wenn klar war, dass jedes…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.