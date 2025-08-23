Protector live on tour

PERSISTENCE OF TIME sollte für Anthrax ein Neuanfang werden. Stattdessen spielten sich mehrere dramatische Szenen ab.

Spätestens nach ihrem Gastauftritt bei der Fernsehserie ‘Eine schrecklich nette Familie’ waren Anthrax und ihr damals aktuellstes Album PERSISTENCE OF TIME in aller Munde. Dass die Monate vor dem Dreh jedoch alles andere als rosig aussahen und Frontmann und Sänger Joey Belladonna gefeuert wurde, spricht für sich. Anlässlich des 35. Jubiläums der Veröffentlichung blicken wir heute zurück und hinter die Kulissen des fünften Anthrax-Albums. Anthrax wollten erwachsen werden Bis zu ihrem vierten Studiowerk AMONG THE LIVING (1986) waren Anthrax vor allem eines: purer Thrash. Dies sollte sich jedoch nun ändern, beschloss die Band einstimmig. Auch wenn klar war, dass jedes…