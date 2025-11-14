PVA live on tour

Dokken haben sich zwar erst Jahre später getrennt, die Streitigkeiten waren jedoch bereits 1985 zu spüren. Wir blicken zurück.

Im November 1985 veröffentlichten die Dokken ihr drittes Studioalbum UNDER LOCK AND KEY. Es markierte einen stilistischen und kommerziellen Wendepunkt für die Band, die sich zunehmend vom klassischen Metal in die Richtung von Glam und Hair Metal bewegte — musikalisch wie optisch. Das Album erreichte Platz 32 der US-amerikanischen Charts und etablierte sich schnell als Fan-Liebling. Die beiden Single-Auskopplungen ‘The Hunter’ und ‘In My Dreams’ schafften es ebenfalls in die Charts und trugen maßgeblich zum Erfolg bei. Bereits nach wenigen Monaten erhielt das Album Goldstatus — und nach rund anderthalb Jahren wurde es mit Platin ausgezeichnet. Das ist ein klarer…