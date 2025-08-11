Radio Free Alice live on tour

Malthusian

4.5 / 7

Death Metal

Schlappe sieben Jahre hat es gedauert, aber nun melden sich Malthusian mit ihrem zweiten Album THE SUMMONING BELL zurück – musikalisch gereift und mit einer klareren, direkteren Produktion, als sie ACROSS DEATHS bot. Leider sind nur noch zwei der ursprünglichen Mitglieder dabei, doch der Musik hat es nicht geschadet. Malthusian sind weiterhin finster, besitzen ein […]