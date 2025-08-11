Radio Free Alice live on tour

Das Leben des Ozzy Osbourne in einem kurzen Steckbrief: Sternzeichen, Familie, Hobbys, Lieblingsfilm...
Dieser Artikel erschien zuerst im METAL HAMMER-Sonderheft über Black Sabbath 2015. Anlässlich des Todes von Ozzy Osbourne haben wir ihn neu veröffentlicht. Ozzy Osbourne - der Steckbrief Geburtsname: John Michael Osbourne Geburtsdatum: 03. Dezember 1948 Verstorben: 22. Juli 2025 Sternzeichen: Schütze Geburtsort: Aston, Birmingham, England Geschwister: Fünf Eltern: Jack Osbourne, Lillian Osbourne Größe: circa 1,77 Meter Augenfarbe: dunkelbraun Haarfarbe: schwarz Familie: Geschieden von Thelma Riley, drei Kinder, Elliot Kingsley (*1966, adoptiert), Jessica Starshine Osbourne (*1972), Louis John Osbourne (*1975); verheiratet mit Sharon Arden, drei Kinder, Aimee Rachel Osbourne (*1983), Kelly Lee Osbourne (*1984), Jack Joseph Osbourne (*1985) Spitzname: Ozzy Wohnort:…
