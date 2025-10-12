Rainbirds live on tour

Gut laufende Verkäufe, trotzdem kommt ONE HOT MINUTE nicht an das heran, was sich Red Hot Chili Peppers zuvor aufgebaut hatten.
Mit ONE HOT MINUTE veröffentlichten Red Hot Chili Peppers 1995 ihr sechstes Studioalbum - ein Werk, das musikalisch wie emotional einen radikalen Bruch mit dem gefeierten Vorgänger BLOOD SUGAR SEX MAGIK (1991) markiert. Während jenes Album die Band in den Olymp des Funk-Rock katapultierte, war ONE HOT MINUTE von inneren Zerreißproben und düsteren Abgründen geprägt. Der Fall nach BLOOD SUGAR SEX MAGIK Der immense Erfolg von BLOOD SUGAR SEX MAGIK setzte Gitarrist John Frusciante zunehmend unter Druck. Der sensible Musiker fühlte sich von der plötzlichen Popularität entfremdet und flüchtete sich in Drogen, bis er 1992 die laufende Tour abrupt verließ.…
