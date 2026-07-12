Really Good Time live on tour

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Soundgarden: Kim Thayil veröffentlicht Memoiren
Soundgarden-Gitarrist Kim Thayil
Kim Thayil spricht in seinen Memoiren offen über das tragische Ableben seines Freundes und ehemaligen Soundgarden-Kollegen Chris Cornell.
Am 18. Mai 2017 nahm sich Soundgarden-Frontmann Chris Cornell nach einem Auftritt in Detroit, Michigan in seinem Hotelzimmer das Leben. Besonders für seine Band-Kollegen ist die Nachricht damals ein Schock gewesen, da sie wenige Stunden zuvor noch gemeinsam auf der Bühne gestanden und nichts Ungewöhnliches bemerkt haben. Schmerz und Schuld So zumindest berichtet es Gitarrist Kim Thayil in seinem neuen Buch ‘A Screaming Life: Into the Superunknown with Soundgarden and Beyond’, das am 9. Juni vorerst nur auf Englisch erscheint. Vor Kurzem veröffentlichte der Rolling Stone einen Auszug aus Thayils Memoiren. Darin spricht der Musiker offen darüber, auf welche Weise…
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