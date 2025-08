Replicant live on tour

Das neueste Studiowerk von Katatonia wird in Kürze veröffentlicht. Doch der Abgang von Anders Nyström ist noch immer sehr präsent in Interviews.

Mitte März dieses Jahres gaben erst Sänger Jonas Renkse, dann Gitarrist Anders Nyström nacheinander bekannt, fortan getrennte Wege zu gehen. Renkse und Nyström gründeten Katatonia 1991. Über die Jahre schlugen sie verschiedene musikalische Stile ein, die von Doom- bis Progressive Metal reichten. Wie in vielen Beziehungen divergieren Lebenspfade manchmal in unterschiedliche Richtungen, so auch in diesem Fall. Während Anders Nyström in seinem Abschiedstext meinte, Katatonia hätten nach seinem Ausstieg „eigentlich einvernehmlich zu Grabe getragen werden können und sollen“, hat Jonas Renkse die Gruppe neu formiert. Zusammen mit Bassist Niklas Sandin, Drummer Daniel Moilanen und den Gitarristen Nico Elgstrand und Sebastian…